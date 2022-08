Saarbrücken (ots) -Auf dem Aufstiegskongress informieren sich jedes Jahr aufs Neue Mitglieder der Fitness- und Gesundheitsbranche über Trends, Entwicklungen, aktuellste Forschungsergebnisse und Konzepte aus der Praxis für die Praxis.Der Kongress, der von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der BSA-Akademie und der BSA-Zert veranstaltet wird, findet in diesem Jahr wieder vor Ort im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Am 7. und 8. Oktober haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich die Vorträge live anzuhören und sich im Anschluss mit den Referenten vor Ort auszutauschen.Keynote Speaker Samuel Koch bestätigt!Die Veranstalter des Aufstiegskongresses präsentieren auch in diesem Jahr wieder einen Top-Speaker als Keynote: Samuel Koch - Redner, Schauspieler, AutorKaum jemand verkörpert so gut das diesjährige Motto "Better & stronger" wie er. Der ehemalige Kunstturner hat sich nach seinem Unfall in der TV-Show "Wetten dass...?" ins Leben zurückgekämpft und begeistert heute Menschen mit seiner positiven Ausstrahlung, seiner Lebensfreude und vor allem seinen Worten. Er hat sich dazu entschieden, Brüche und Wandel im Leben anzunehmen und so einen Umgang mit Veränderungen, Krisen und Unsicherheiten zu finden. Als Redner teilt er seine Einsichten und Erkenntnisse, die er nicht als allgemeingültige Anleitung versteht. Er möchte Menschen darin bestärken, aus jeder Situation das Beste zu machen.In seinem Vortrag "Schwerelos - Wie wir Ballast abwerfen und Kraft tanken" zeigt Samuel Koch Möglichkeiten der Krisenbewältigung und fordert das Publikum zur Reflektion auf: Was gibt Menschen die Kraft, immer wieder aufzustehen? Wie findet man seine eigene "Steh-auf-Kraft"? Welche Werte treiben einen individuell an?Die Veranstalter freuen sich sehr, dass sie den hochkarätigen Speaker als Keynote des Aufstiegskongresses gewinnen konnten. Seien Sie dabei!Alle Infos und Tickets für den Aufstiegskongress 2022 gibt es unter aufstiegskongress.dePressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieLeitung PR: Nadine Bard/Tina BaquetHermann-Neuberger-Sportschule 366123 Saarbrücken+49 681 6855 220presse@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/5304318