DJ Telekom baut Mobilfunkangebot an 1.104 Standorten aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom hat ihr Mobilfunkangebot in den vergangenen fünf Wochen an bundesweit 1.104 Standorten ausgebaut. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurden 285 LTE-Standorte neu gebaut und an 747 Standorten zusätzliche LTE-Kapazitäten bereitgestellt. Außerdem wurden 5G-Kapazitäten an 72 Standorten neu geschaffen. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt über 2.000 5G-Standorte.

Über 92 Prozent der Haushalte in Deutschland können demnach aktuell auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. "Wir geben aber weiter Vollgas: Bis 2025 werden 99 Prozent der Haushalte in unserem 5G-Netz surfen können", sagte Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, laut der Mitteilung. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt den Angaben zufolge bereits bei 99 Prozent.

August 24, 2022 06:06 ET (10:06 GMT)

