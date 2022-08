Weilburg/Berlin (ots) -Die Vernissage im Rosenhang Museum Weilburg am 01.09.2022 beginnt um 19 Uhr, interessierte, kunstbegeisterte oder einfach nur neugierige Besucher sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam mit den Künstlern die Ausstellungseröffnung zu feiern."Her mit dem schönen Leben!" forderte die von André Kowalski fotografierte Inschrift auf einem Wellenbrecher auf Rügen bereits 2009. Ganz aktuell drückt der Titel dieser Kunstausstellung wieder den Wunsch vieler Menschen nach Harmonie und Lebensfreude aus. Die Symbiose aus phantasievoller Malerei und beeindruckender Schwarzweiß Fotografie haben die Künstlerin Anne Dohrenkamp und der Fotograf André Kowalski zu einem optischen Feuerwerk zusammengefügt, für den Betrachter spannend, mal nachdenklich, aber auch lebhaft, bunt, mit einer angenehmen Prise Leichtigkeit.Bereits bei der Premiere im September 2020 in der renommierten Galerie Hotel Mond in Berlin hinterließen die gezeigten Werke einen nachhaltigen Eindruck. Das Publikum ließ sich von der Stimmung der Bilder inspirieren und genoss einen Abend, dessen herzliche und ausgelassene Atmosphäre lange in Erinnerung bleibt.Aufgrund des Lockdowns konnte die Ausstellungstour nicht unmittelbar fortgesetzt werden. Die Zwangspause wurde dafür genutzt, um neue Termine zu planen, Gemälde und Fotografien zu erstellen und zu selektieren, um so die Fortsetzung im Herbst 2022 zu etwas Einzigartigem zu machen. Ab dem 01.09.2022 sind die Bilder für zwei Monate im Rosenhang Museum in Weilburg (https://www.rosenhangmuseum.de/) zu sehen, danach sind Ausstellungen im Norden und im oberbayerischen Traunstein (Februar 2023) geplant.Pressekontakt:Alexander von Spreti - public relationsoffice@vonspreti.de0151 22343426Original-Content von: AENO - Her mit dem schönen Leben!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164861/5304381