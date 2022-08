Der für die Parkraumbewirtschaftung in Paderborn zuständige städtische Eigenbetrieb ASP hat weitere Ladesäulen für Elektroautos in Betrieb genommen und dabei alle Stadtteile berücksichtigt. Es handelt sich dabei ausschließlich um AC-Ladesäulen mit zwei Ladepunkten à 22 kW. Während bislang vor allem in der Kernstadt und in den Parkhäusern Ladesäulen installiert wurden, sind nun die Stadtteile Elsen, ...

