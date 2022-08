HAMBURG (dpa-AFX) - Ein halbes Jahr nach Russlands Angriff sieht Grünen-Chef Omid Nouripour in der Bevölkerung weiter große Unterstützung für die Ukraine. "Mein Eindruck ist, dass die Deutschen ganz genau wissen, was auf dem Spiel steht", sagte der Co-Vorsitzende der Partei am Mittwoch in Hamburg. "Und wenn der Ukraine-Krieg mal drei Tage nicht auf Seite eins ist, dann ist es kein Zeichen von Kriegsmüdigkeit."

Nouripour mahnte: "Wir werden alles dafür tun müssen, damit die sozialen Härten dieses kommenden Winters abgefedert werden." Das werde angesichts der hohen Inflation nicht komplett gelingen. Die Politik müsse gut erklären und alles dafür tun, damit die Leute gut durch den Winter kommen. "Und nach dem Winter wird das sicher alles deutlich entspannter."

Die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz (SPD), weitere Waffen an die Ukraine zu liefern, begrüßte Nouripour. "Das ist gerade an diesem Unabhängigkeitstag ein gutes Zeichen." Deutschland habe schon viel gemacht. Aber: "Es geht mehr. Wir müssen von Tag zu Tag gucken, was mehr geht." Wo der Ringtausch nicht funktioniere, müsse man auch überlegen, ob nicht aus den Beständen der Bundeswehr oder der Industrie mehr geliefert werden könne./hrz/DP/men