Der jüngste Vorschlag Russlands zur Schaffung eines alternativen Goldmarktes mit Sitz in Moskau lassen aufhorchen. Werden sie umgesetzt, würde eine ernsthafte Alternative zum Londoner Goldmarkt entstehen. Ob diese Pläne die kritische Masse und damit ausreichende ökonomische Fliehkraft entwickeln werden, bleibt zwar bislang ungewiss. Gleichwohl hat die Initiative das Potenzial, mittelfristig zu einer bedeutenden Umleitung der weltweiten Goldförderung in Richtung Eurasien zu führen.Der weltweite Handel mit Gold in US-Dollar (XC0009655157) gehört zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...