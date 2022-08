Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Vor kurzem erwarb der aktivistische Investor Paul Singer über seinen Hedgefonds Elliott Management für zwei Milliarden Dollar Anteile an PayPal. Erste Reformen zur Wertsteigerung nehmen nun bereits Fahrt auf. Für die Händlern von HeavytraderZ besteht heute ein Kaufchance. Neben den täglich vorgestellten Team-Trades auf DER AKTIONÄRTV, verwaltet jeder Händler bei HeavytraderZ sein eigenes Handelskonto. Durch den "Händler Livetrade" erhältst Du ab sofort einmal wöchentlich den direkten Einblick in das Handelsgeschehen eines Händlers, der Dir seine individuelle Handelsidee näher bringt. Zudem wird der Fokus auf die Märkte gelenkt, die er täglich LIVE handelt. Mehr über die Handelsansätze und Trades der Profis erfährst Du börsentäglich im HeavytraderZ-Livestream unter https://www.heavytraderz.live ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf