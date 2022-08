Rund drei Stunden lang hat ein Bug bei Facebook-Nutzer:innen für Verwirrung gesorgt: Ihre Feeds wurden von fremden Fan-Beiträgen überschwemmt - und manchmal war auch ein Schinkensandwich dabei. "Wir sind uns bewusst, dass einige Leute Probleme mit ihrem Facebook-Feed haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen, und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten." Mit diesen Worten hat ein Meta-Sprecher Meta bei Techcrunch einen Bug kommentiert, der am Vormittag des 24. August für Verwirrung auf Facebook gesorgt ...

