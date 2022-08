Mercedes-Benz wird zukünftig gemeinsam mit BASF und Pyrum Innovations einen Wertstoffkreislauf schließen. Hierbei werden in mehreren Schritten die Altreifen des Autobauers so behandelt, dass daraus neuwertiger Kunststoff entsteht, welcher bei den Stuttgartern zunächst bei Türgriffen zum Einsatz kommen soll.Aus Altreifen von Mercedes recycelt Pyrum mittels einer patentierten Technologie Pyrolyseöl, welches das Unternehmen an BASF liefert. Der Chemiekonzern nutzt das Öl in Kombination mit Biomethan ...

