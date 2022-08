Zürich (www.fondscheck.de) - Europa sieht sich mit rekordhohen Brennstoffpreisen konfrontiert, so die Experten von Swisscanto.Noch schlimmer: Die Sicherheit der Energieversorgung sei in Frage gestellt. Zum Glück zeichne sich in immer mehr Ländern ab, dass die Stromerzeugung mit neu installierten Solar- und Windkraftparks günstiger sei als mit bestehenden, vollständig abgeschriebenen Kohle- und Erdgaskraftwerken. Aktien aus der Branche der erneuerbaren Energien könnten so aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden. ...

