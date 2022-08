Was für ein Auftakt - Nio glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Denn der Kurs springt satte rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Bisher lag dieses Tief bei 17,73 USD. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...