SAN ANTONIO, Aug. 24, 2022(NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute den Start von Beyond Clouds bekannt, einer neuen globalen Marketingkampagne, die C-Level-Entscheidungsträgern den Prozess des Unternehmens zur Modernisierung von Anwendungen, Daten- und Sicherheitslösungen für bessere Geschäftsergebnisse näher bringen soll.

"Rackspace Technology ist nicht mehr das Unternehmen, das es vor zehn Jahren war. Das Ziel von Beyond Clouds ist es, die Geschichte des dienstleistungsorientierten Unternehmens für End-to-End-Multicloud-Lösungen zu erzählen, das wir heute sind", so Casey Shilling, Chief Marketing Officer bei Rackspace Technology. "Beim Denken über Clouds hinaus geht es darum, dass das digitale Geschäft der nächsten Generation mehr als nur den Übergang zur Cloud erfordert. Unternehmen müssen eine Grundlage für die Zukunft schaffen, mit sicheren, integrierten Lösungen für Daten, Anwendungen und Sicherheit. Das Arbeiten in der Cloud ist ein kontinuierlicher Kreislauf, kein Ziel. Wir können mit unseren Kunden zusammenarbeiten, wo immer sie sich in ihrer digitalen Transformation befinden, und ihnen helfen, die Zukunft zu gestalten."

Die "Beyond Clouds"-Kampagne wird mit einem Schwerpunkt auf den Beratungsdiensten und Lösungen von Rackspace Technology wie Rackspace Elastic Engineering und Rackspace Professional Services gestartet. Es wird über die digitalen Plattformen des Unternehmens, das Solve Thought Leadership Program sowie über Veranstaltungen und andere wichtige Kundenkontaktpunkte beworben.

"Wir tragen zum Erfolg unserer Kunden bei, indem wir sie kontinuierlich bei der Auswahl der besten Technologielösungen beraten, ihre Infrastruktur, Daten, Anwendungen und Sicherheit transformieren, all diese Bereiche verwalten und unsere Lösungen kontinuierlich optimieren, damit unsere Kunden besser für die Zukunft aufgestellt sind", sagte Rodrigo Martineli, Vice President Business Development bei Rackspace Technology. "Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Kunden bei jedem Schritt auf ihrer Reise."

Klicken Sie hier, um mehr über Beyond Clouds zu erfahren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

