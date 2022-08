ABEC setzt seine proaktiven Investitionen fort, um die breite Akzeptanz seiner Einweg-Biomanufacturing-Lösungen Custom Single Run (CSR) in der Industrie zu fördern

ABEC, ein weltweiter Anbieter von Speziallösungen und Dienstleistungen für die biotechnologische Produktion, gab heute bekannt, dass es 11 Millionen US-Dollar in die Erweiterung der Produktionskapazität für Einwegbehälter (DC für Disposable Container) für seine CSR-Biomanufacturing-Lösungen investieren wird. Das Projekt des Unternehmens in Wilson, North Carolina, umfasst eine 50.000 Quadratmeter große Anlage auf 13 Hektar, die mit einem ISO-7-Reinraum und hochmodernen Fertigungsanlagen ausgestattet werden soll. Die neue Anlage wird ABECs dritter globaler DC-Fertigungsstandort und voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2023 voll betriebsbereit sein.

Die CSR-Technologie von ABEC zeigt erhebliche Kosten- und Leistungsvorteile gegenüber anderen verfügbaren Einweg-Lösungen. ABEC revolutionierte die Einweg-Verarbeitung mit einer Technologie im großen Maßstab und einer Leistung in allen Größenordnungen, die mit traditionellen Rührkessel- und Edelstahlsystemen vergleichbar ist, einschließlich der grundlegenden Fähigkeit, die für die neuesten High-Density-Prozesse erforderlichen Bedingungen zu erreichen. ABEC ist zudem der einzige Anbieter, der eine vollständige Flexibilität beim Anlagen- und DC-Design zur Optimierung der Produktivität sowie einen Ansatz mit offener Architektur bietet, der den Kunden die volle Kontrolle über den Lebenszyklus ihrer Anlagen und die Lieferkette ermöglicht. Dies führt zu einer breiten Akzeptanz von CSR in allen Segmenten der Biopharmabranche, einschließlich globaler multinationaler Unternehmen, Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMOs für Contract Development and Manufacturing Organizations) und kleiner Biotech-Unternehmen.

Die Produktionskapazität von ABEC für Einwegprodukte ist auf CSR-Produkte ausgerichtet, und ABEC liefert derzeit weltweit DCs aus ISO-7-Reinräumen in Fermoy, Irland, und von seinem Hauptsitz in Bethlehem, Pennsylvania, USA. Durch die Erweiterung der Anlage in Wilson, North Carolina, kann ABEC weiterhin die kürzesten Lieferzeiten für DCs in der Branche anbieten. ABEC plant die Schaffung von 251 Arbeitsplätzen in Wilson County für hochqualifizierte Arbeitskräfte wie Ingenieure und Fertigungspersonal. Es werden aktiv Talente für das ABEC-Team an allen Standorten, einschließlich Springfield, MO, und Bethlehem, PA, rekrutiert.

"Wir freuen uns, dass die Branche den Wert unserer CSR-Produkte anerkennt, und wir freuen uns über unsere Investition in Wilson", sagte Scott Pickering, CEO und Chairman von ABEC. "Wir freuen uns darauf, neue langfristige Partnerschaften in der Region aufzubauen und unsere Kunden von diesem neuen Standort aus weltweit zu unterstützen."

Gouverneur Cooper gibt bekannt, dass das Biotech-Herstellungsunternehmen ABEC 251 Arbeitsplätze in Wilson County schaffen wird

Über ABEC

Seit 1974 ist ABEC ein weltweit führender Anbieter von technischen Lösungen und Dienstleistungen für die Herstellung in der Biotech-Industrie. Die meisten Pharma- und Biotech-Unternehmen der Welt sind Kunden von ABEC, wobei viele der heute führenden Therapien mit Verfahren und Anlagen hergestellt werden, die von ABEC entwickelt, hergestellt, installiert und gewartet werden. ABECs einzigartiger Wert basiert auf langjähriger Erfahrung, vollständigen internen Fähigkeiten, einem kundenspezifischen, flexiblen Ansatz und langfristiger Glaubwürdigkeit. Ganz gleich, ob es um die Erweiterung von Kapazitäten oder die Verbesserung bestehender Anlagen geht, ABECs schlüsselfertige Lösungen und Supportleistungen reduzieren die Gesamtkosten und die Markteinführungszeit und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität. Weitere Informationen über ABEC finden Sie unter abec.com, schicken Sie eine E-Mail an info@abec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220824005123/de/

Contacts:

Medien:

Susan Cooper-Curcio

Director of Marketing

+1 (610) 861 4666

scurcio@abec.com