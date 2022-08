Mannheim (ots) -Führende Verhandlungsberatung bietet jetzt auch Workshops für Einzelpersonen anDie Negotiation Advisory Group (NAG) - die führende Verhandlungsberatung in Europa - bietet ab sofort in ihrer Academy auch offene Workshops für Einzelpersonen an.Durch das Workshop-Angebot für Unternehmen hat die NAG in den vergangenen Jahren bereits eine umfangreiche Expertise im Academy-Bereich aufgebaut. Mittlerweile ist aber auch der Bedarf an individuellen Weiterbildungen gestiegen: "In den letzten Monaten sind zahlreiche Personen auf uns zugekommen und haben uns nach offenen Verhandlungsworkshops gefragt. Darauf haben wir jetzt mit dem neuen Angebot reagiert", erklärt René Schumann, Geschäftsführer der NAG. "Uns stehen anspruchsvolle Zeiten bevor. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die eigenen Kompetenzen zu schärfen und den nächsten Schritt zu gehen."In den Workshops vermitteln Verhandlungsexperten ihr Fachwissen zu allgemeinen Verhandlungsstrategien, aber auch zu Spezialthemen wie Verhandlungen mit mächtigen Lieferanten oder dem Führen von schwierigen Jahresgesprächen. Die ersten Workshops für Einzelpersonen starten im Oktober in Düsseldorf. Die Anmeldung ist über die Webseite der NAG unter https://www.n-advisory.com/academy/ möglich. Dort ist auch das vollständige Academy-Angebot der NAG zu finden.Zum Unternehmen:Die Negotiation Advisory Group (NAG) ist die führende Verhandlungsberatung in Europa. Gegründet 2018 von René Schumann und Stefan Oswald hat die NAG Erkenntnisse der Spieltheorie und der Verhaltensökonomie sowie aus der eigenen Praxis zu einem innovativen System of Negotiation verdichtet, das optimale Verhandlungsergebnisse ermöglicht. NAG hat mit inzwischen über 40 internationalen Experten mehr als 2.500 Verhandlungsprojekte durchgeführt und ein Volumen in Höhe von 19,3 Mrd. Euro verhandelt. Das Unternehmen hat Büros in Düsseldorf, Mannheim und Berlin. Zu seinen Kunden zählen internationale Konzerne sowie große mittelständische Unternehmen.Pressekontakt:Bestfall GmbH | KommunikationAndreas Valentinandreas.valentin@bestfall.deTel 06131 94518-10Original-Content von: Negotiation Advisory Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164393/5304762