Der GBP/USD legte am Dienstag um mehr als 50 Punkte zu und ging am Mittwoch in eine Konsolidierungsphase über 1,18 über. Dennoch wird erwartet, dass das Paar in dieser Woche in Richtung 1,17/16 fallen wird, berichten die Ökonomen der ING. EUR/GBP könnte die Talsohle erreichen, wenn er 0,84 erreicht "Wir sehen Abwärtsrisiken für das Cable, da der gestrige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...