PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Ende eines wenig bewegten Handelstages doch noch überwiegend leichten Auftrieb erhalten. Gewinne an den US-Börsen, insbesondere aus dem Tech-Sektor, waren der Auslöser.

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittwoch letztlich um 0,41 Prozent auf 3667,46 Punkte. Der französische Cac 40 rückte um 0,39 Prozent auf 6386,76 Punkte vor. Der britische FTSE 100 gab indes um 0,22 Prozent auf 7471,51 Punkte nach.

In den USA, aber auch in Europa, wird mit Spannung auf den Freitag gewartet, wo der US-Notenbankpräsident in Jackson Hole womöglich Hinweise geben könnte, wie aggressiv die Fed im September gegen die Inflation vorgehen wird./ck/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545