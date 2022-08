Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch von den jüngsten Rückschlägen erholt. Die Stimmung an den Märkten bleibt jedoch eher verhalten.Zürich - Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch von den jüngsten Rückschlägen erholt. Am späten Nachmittag hatte der Leitindex SMI die Marke von 11'000 Punkten wieder überschritten und konnte diese auch verteidigen. Im frühen Handel war der SMI zunächst noch unter 10'900 Punkte gefallen, im Verlaufe des Tages legte er aber eine kleine Rally hin. Getrieben wurden die Gewinne vor allen durch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...