Die CA Immo konnte den FFO I im 1. Halbjahr um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 73,9 Mio. Euro steigern. Die Mieteinnahmen in den ersten sechs Monaten waren mit 121,1 Mio. Euro (+1,0 % yoy) stabil und spiegeln die jüngsten Portfolioerweiterungen und das organische Wachstum trotz Immobilienverkäufen wider, so das Unternehmen. CA Immo's Mietverträge sind zu rund 96 Prozent an Inflationsraten gekoppelt oder enthalten feste Mietpreissteigerungen (Staffelmieten). Dies sollte im Lichte der aktuell deutlich erhöhten Inflationsraten zu einer weiteren Steigerung der Mieteinnahmen im Bestand führen, so das Unternehmen. Der Konzerngewinn verbesserte sich um 28,5 Prozent auf 220,1 Mio. Euro. Zur positiven Entwicklung beigetragen haben laut CA Immo vor allem ...

