Die Bullen schwingen heute bei Novavax eindeutig das Zepter. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 37,42 USD hingeblättert werden. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 34,57 USD markiert. Bei Novavax dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die bei Novavax eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Für Putkäufer oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...