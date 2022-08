Die Energiekrise bringt fast die Hälfte der Unternehmen aus dem Mittelstand in Deutschland in existentielle Bedrängnis - während die Inflation die Kaufkraft der Konsumenten erodieren läßt. Vor allem der für Deutschland so wichtige Mittelstand ist damit in die Zange genommen: die Energiekrise läßt die Kosten explodieren, während die Einnahmen fallen, weil die Kunden aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...