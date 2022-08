Conviva-Gründer mit dem Test of Time Award für die Hervorhebung der Auswirkungen der Videoqualität auf die Benutzerinteraktion ausgezeichnet; der Networking Systems Award würdigt die Beiträge von Conviva zur Computernetzwerk-Community

Conviva, die führende globale Streaming-Analyse-Plattform, wurde von der Special Interest Group on Data Communications der Association for Computing Machinery (ACM SIGCOMM) mit zwei renommierten Innovationspreisen ausgezeichnet: dem ACM SIGCOMM Test of Time Award und dem SIGCOMM Networking Systems Award. Beide Auszeichnungen würdigen die Vision und die Auswirkungen von Convivas Engagement für Innovationen in der Daten- und Analysetechnologie, das mit dem Gründungsteam Hui Zhang, Aditya Ganjam, Jibin Zhan (Conviva) und Ion Stoica (Conviva, Databricks) begann, welches Standards definierte, die die Branche voranbrachten. Die Arbeit dieses Teams war die Grundlage für die Ermöglichung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und der allgemeinen Endbenutzererfahrung, die heute der Branchenstandard für Streaming-Medien ist. Dieselbe Kerntechnologie hat sich darüber hinaus als auf praktisch jede Branche anwendbar erwiesen, in der es für Technologie- und Geschäftsführer geschäftlich notwendig ist, die riesige Menge an Daten im Unternehmen in Echtzeit verfügbar und in allen Aspekten des Betriebs einsetzbar zu machen.

2022 SIGCOMM Test of Time Award

Der ACM SIGCOMM Test of Time Award 2022 ehrt die Gründer von Conviva für ihren wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 2011, in dem der direkte Zusammenhang zwischen Videoqualität und Benutzerinteraktion beschrieben wird. Die jährliche Auszeichnung würdigt wissenschaftliche Artikel, die vor 10 bis 12 Jahren veröffentlicht wurden und Daten, Perspektiven und Vorhersagen liefern, die auch heute noch von Bedeutung sind.

"Was wir nicht vorhergesagt haben, war, wer die Gewinner und Verlierer der Streaming-Kriege sein würden", so Hui Zhang, Mitbegründer, leitender Wissenschaftler und Vorstandsvorsitzender von Conviva. "Was wir vor zehn Jahren jedoch wussten und was auch heute noch gilt, ist, dass die Messung der Qualität und Interaktion beim Streaming ausschlaggebend für das Marktwachstum und die Marktführerschaft ist. Diese Echtzeitinformationen zur Hand zu haben, ist für Herausgeber und Marken von entscheidender Bedeutung, um als Grundlage für alle Maßnahmen zur Optimierung ihrer Dienste und zur Maximierung ihrer Investitionen zu dienen."

Die bahnbrechende Technologie, die den Test of Time Award unterstrich, wurde in einem wisenschaftlichen Artikel mit dem Titel "Understanding the Impact of Video Quality on User Engagement" dokumentiert, der erstmals auf der ACM SIGCOMM-Konferenz 2011 vorgestellt wurde. Die Autoren waren die Conviva-Gründer Hui Zhang, Ion Stoica, Aditya Ganjam und Jibin Zhan sowie die Teamkollegen Florin Dobrian, Asad Awan, Dilip Joseph und Vyas Sekar, ein akademischer Mitarbeiter und jetzt Professor an der Carnegie Mellon University. Der wissenschaftliche Artikel leistete Pionierarbeit bei groß angelegten Videomessungen und dokumentierte eine eingehende Studie darüber, wie die Videoqualität die Benutzerinteraktion beeinflusst, was sich nachhaltig auf die Optimierung von Streaming-Medien ausgewirkt hat.

Der Zustand des Streamings

Während sich die Video-Streaming-Qualität in den letzten zehn Jahren erheblich verbessert hat, sind auch die Erwartungen der Verbraucher in die Höhe geschnellt. Nur eine hohe Auflösung und eine reibungslose Wiedergabe zu jeder Zeit sind akzeptabel. Die Erkennung und Identifizierung der Grundursache von Hindernissen für ein hervorragendes Erlebnis ist aufgrund der Komplexität des heutigen Streaming-Technologie-Ökosystems schwieriger denn je. Diverse mobil verbundene Fernsehgeräte und zugehörige Video-/App-Tech-Stacks, ausgefeilte Cloud-basierte Medienaufbereitung, Inhaltsverteilung und Werbe-Tech-Stacks können alle zu mikroskopischeren und subtileren Fehlermodi beitragen. Ein mehr als eine Billion Dollar schwerer Markt (der sich aus der Medien-, Unterhaltungs-, Sport-, Bildungs- und Fitnessbranche zusammensetzt) baut auf dem Streaming auf, was es von größter Bedeutung macht, jedem Medienkonsument das beste Erlebnis zu bieten.

Conviva legt in einem Bericht mit dem Titel The State of Streaming jedes Quartal eine eingehende globale Rezension der Streaming-Qualität und -Akzeptanz vor.

2022 SIGCOMM Networking Systems Award

Ein separates SIGCOMM-Preiskomitee wählte Conviva ferner als Preisträger des SIGCOMM Networking Systems Award 2022 aus und würdigte damit die Entwicklung eines Netzwerksystems, das einen bedeutenden Einfluss auf die Welt der Kommunikations- und Computernetzwerke hatte. Laut dem Komitee wurde Conviva für "den anhaltenden Einfluss ausgezeichnet, den Conviva hat von der anfänglichen Umsetzung veröffentlichter Forschungsergebnisse in ein erfolgreiches reales System, was erhebliche Auswirkungen auf reale Streaming-Systeme und CDNs hatte, bis zur anschließenden Unterstützung der Forschungsgemeinschaft durch Datenaustausch und Veröffentlichungen."

"Wenngleich ich sehr stolz darauf bin, dass Conviva für seinen Einfluss auf die Branche ausgezeichnet wurde, ist unser Beitrag zur Forschungsgemeinschaft ebenfalls von großer Bedeutung", fügte Zhang hinzu. "Ich bin allen unseren akademischen Mitarbeitern und talentierten studentischen Praktikanten aus Spitzenforschungsprogrammen an der CMU, Berkeley, Chicago, Purdue und USC dankbar."

Die Gewinner des Test of Time Award 2022 wurden von einem angesehenen Komitee aus Technologieexperten ausgewählt, dem Fadel Adib (MIT), Venkat Padmanabhan (Microsoft Research India, Vorsitzender), Jennifer Rexford (Princeton) und Renata Teixeira (Netflix) angehörten. Der SIGCOMM Networking Systems Award 2022 wurde von einem Komitee ausgewählt, dem Vishal Misra, Anees Shaikh und Puneet Sharma angehörten.

Über ACM SIGCOMM

Die Association for Computing Machinery (ACM) ist die weltweit größte pädagogische und wissenschaftliche Computergesellschaft, und SIGCOMM ist das professionelle Forum von ACM zur Diskussion von Themen im Bereich Kommunikations- und Computernetzwerke, einschließlich technischem Design und Konstruktion, Regulierung und Betrieb und sozialen Implikationen von Computernetzwerken. Die SIG-Mitglieder interessieren sich besonders für systemtechnische und architektonische Fragen der Kommunikation.

Über Conviva

Conviva hilft Streaming-Unternehmen, innerhalb von Sekunden nach der Beobachtung zu handeln, um ihr Geschäft schneller auszubauen als die Konkurrenz. Die führende globale Streaming-Analyse-Plattform von Conviva bietet umfassende, kontinuierliche Messungen auf Zählerebene durch serverseitige Sessionization in Echtzeit in großem Umfang. Mit nur einem einzigen Sensor und einer einzigen Pipeline ermöglicht unsere Plattform mit über 60 Patenten Vermarktern, Werbetreibenden, Technikern, Ingenieuren und Kundenbetreuungsteams, ihr Publikum zu gewinnen, zu engagieren, zu monetarisieren und zu halten. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet die Conviva-Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.conviva.com.

