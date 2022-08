Merck KGaA: der Rücksetzer könnte Möglichkeiten für einen Swingtrade bieten!

Merck KGaA (MRK) übernimmt das Chemiegeschäfts der südkoreanischen Mecaro Co Ltd für bis zu 110 Millionen EUR. Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: MRK ISIN: DE0006599905

Rückblick: Die Aktie des Darmstädter Pharma- und Liefe Science-Unternehmens verzeichnet ein Halbjahresplus von rund 2.4 Prozent. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch in Form einer Bullenflagge reichte in den vergangenen Tagen bis runter zum 20er-Tagedurchschnitt.

Chart vom 24.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 179.65 EUR





Meine Expertenmeinung zu MRK:

Meinung: Bei den Anfang August gemeldeten Halbjahreszahlen lag der Nettoumsatz mit 14.3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie stieg um 17.9 Prozent, wobei alle Geschäftsbereiche zum positiven Ergebnis beitrugen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Zum weiteren Wachstum soll auch die in der letzten Woche verkündete Akquisition des Chemiegeschäfts der südkoreanischen Mecaro Co Ltd für bis zu 110 Millionen EUR beitragen. Mercaro hat sich auf Chemikalien und Materialien für die Halbleiterindustrie spezialisiert.

Mögliches Setup:

Setup:Der aktuelle Pullback der Merck-Aktie bietet beim Überschreiten der letzten Tageskerze eine gute Einstiegsmöglichkeit in einen Long Trade. Den Stopp könnte man mit etwas Abstand unter dieser Kerze platzieren. Kursziel wäre das zuvor genannte Pivot-hoch vom 11. August. Die Zahlen für das dritte Quartal stehen am 10. November auf der Tagesordnung, so dass auch ein längerer Swingtrade infrage kommt, sofern der Gesamtmarkt mitspielt. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.0. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MRK.

Veröffentlichungsdatum: 24.08.2022

