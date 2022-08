Der Welthandel verläuft aktuell an vielen Stellen turbulent. Seien es Engpässe bei Waren aus Fernost, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine oder spürbare Inflation auf großen Märkten - die globalen Lieferketten sind an diversen Stellen unter Druck. Blick in eine Palettenfertigungslinie. Bildquelle: HPE Gerade in einer solchen Lage ist es gut zu wissen: Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...