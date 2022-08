DJ SENTIMENT/Mehr als die Hälfte der privaten DAX-Anleger sind Bären

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bei den Privatanlegern hat sich um 8 Punkte auf einen neuen Stand von minus 23 verschlechtert. Dabei handelt es sich um den niedrigsten Index-Stand seit Juli 2020, als sich die Stimmung infolge der Covid-19-Krise auf einem Tiefpunkt befand. Die neu hinzugekommenen Bären setzen sich dabei zu einem Drittel aus ehemaligen Bullen und zu zwei Dritteln aus vormals neutral gestimmten Akteuren zusammen.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg schließt nicht aus, dass die Bären möglicherweise auf einen Rücktest des Jahrestiefs im DAX setzen. Zumindest scheine die Angst vor noch deutlicheren Kursrückgängen als bisher schwerer zu wiegen als der Wunsch, etwaige Gewinne an bearishen Positionen bzw. Short-Absicherungen zu realisieren. In Deutschland stieg der "Bärenanteil" der Privatanleger um 6 Prozentpunkte auf 52 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen fiel dagegen um 2 Prozentpunkt auf nur noch 29 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um 4 Prozentpunkte auf nun 19 Prozent zurückkam.

Die Stimmung der Privatanleger an der Wall Street präsentiert sich dagegen nahezu stabil. Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 33,3 nach 32,2 Prozent in der Vorwoche. Dieser Wert liegt damit weiter unter dem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt auch hier mit mit 37,2 (36,7) Prozent die größte Gruppe. Derweil schauen von der Seitenlinie 29,5 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 31,2 Prozent in der Vorwoche.

August 25, 2022

