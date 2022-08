DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRANKENKASSEN - Den gesetzlichen Krankenkassen droht in den kommenden Jahren ein gewaltiges Defizit. Einer Analyse des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG) zufolge könnte das Minus im Jahr 2025 bereits 33 Milliarden Euro betragen. Die Berechnungen liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Grund für das Milliardenloch sind die eingetrübte wirtschaftliche Lage, die hohen Energiepreise sowie die demografische Entwicklung. (Handelsblatt)

PRIVATE EQUITY - Steigende Zinsen und hohe Inflationsraten erschweren zunehmend neue Investments von Finanzinvestoren in Unternehmensbeteiligungen. Dem globalen Abschwung wird sich nach Einschätzung eines neuen Reports der Unternehmensberatung Bain & Company die erfolgsverwöhnte Private-Equity-Branche aller Voraussicht nach nicht entziehen können - mit weniger Exits und weniger Fundraising. Allerdings sind die Kassen mit rekordhohen Kapitalzusagen von 3,6 Billionen Dollar derzeit noch gut gefüllt - mehr als doppelt so viel wie noch 2016. "Limited Partners haben immer wieder ihre Absicht bekundet, ihre Private-Equity-Anteile beizubehalten oder zu erhöhen", betont Bain-Partner Hugh MacArthur. (Börsen-Zeitung)

AUTOMARKT CHINA - Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer hält es für nicht ausgemacht, wer in fünf Jahren die Marktführerschaft auch dem chinesischen Automarkt haben wird. "Das Software-Defined-Car und Batterietechnik entscheiden das Rennen", sagte er im Interview. Technologisch sei China bei Elektroautos und Batterietechnik weit vorn, beherrsche auch Design und Qualität. "Bei Mercedes mache ich mir am meisten Sorgen. Die Luxus-Strategie von Ola Källenius hat in meinen Augen sehr große Schwächen. Man geht in die Nische und verliert die wichtigen Skalen. Das bringt Probleme bei der Mittelklasse und oberen Mittelklasse." (Börsen-Zeitung)

BONDMARKT - Hedge-Fonds haben die größte Wette gegen italienische Staatsanleihen seit der globalen Finanzkrise abgeschlossen, da die Sorgen über die politischen Turbulenzen in Rom und die Abhängigkeit des Landes von russischen Gasimporten wachsen. Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence erreichte der Gesamtwert der italienischen Anleihen, mit denen Anleger Wetten auf fallende Kurse abgeschlossen haben, in diesem Monat mit mehr als 39 Milliarden Euro den höchsten Stand seit Januar 2008. (Financial Times)

HEIZKOSTEN - Deutsche Wohnungsgesellschaften werden zur Bewältigung der Energiekrise zum Teile staatliche Hilfen benötigen. 38 Prozent der Unternehmen können laut einer neuen Umfrage des Gesamtverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdV) die Gaspreissteigerungen nicht aus eigener Liquidität bewältigen. In den ländlich geprägten Regionen Ostdeutschlands sei die Situation mit 47 Prozent der Wohnungsunternehmen dramatischer als in Westdeutschland, wo aber auch bereits 32 Prozent der Unternehmen nicht über die finanziellen Mittel für die massiven Kostensprünge verfügen würden, warnt GdV-Präsident Axel Gedaschko. (Welt)

ENERGIE-SPARREGELN - Die Kommunen sehen sich nicht imstande, die beschlossenen Energiesparregeln der Bundesregierung auf Einhaltung zu überprüfen. Ob Türen (von Geschäften) rund um die Uhr immer geschlossen sind, werden wir nicht kontrollieren können. Am Ende kommt es immer auf die Vernunft der Menschen an", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. Bei der Beleuchtung der Läden sei der Kontrollaufwand jedoch gering und die Überprüfung einfacher. Der Verbandschef wandte sich zudem gegen die Abschaltung der Straßenbeleuchtung während der Dunkelheit: "Wir wollen keine völlig dunklen Städte." (Bild)

August 25, 2022 01:10 ET (05:10 GMT)

