Der DAX dürfte sich am Tag des beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein leichtes Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13.273 Punkte.Zur Marke von 13.000 Punkten, der er im Vortagstief bis auf 85 Punkte nahegekommen war, baut er damit wieder etwas Puffer auf. In den USA und ...

