Ancestry, der globale Marktführer für Ahnenforschung und private Genanalysen, hat heute den Eintritt von AncestryDNA in 54 neue Märkte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika angekündigt. Mit dieser Ausdehnung ist das Unternehmen nun in 89 Ländern und Hoheitsgebieten auf fünf Kontinenten tätig und hat die Anzahl der Märkte, in denen Verbraucher auf AncestryDNA zugreifen können, mehr als verdoppelt. Damit kommen Millionen weiterer Menschen in die Lage, sich mit bisher unbekannten Familienangehörigen in Verbindung zu setzen.

Der DNA-Test von Ancestry in einfachen Einzelschritten deckt die einzigartige ethnische Herkunft der Kunden auf und hilft ihnen dabei, festzustellen, mit wem sie verwandt sind. AncestryDNA bietet eine präzise Einschätzung der Ethnizität mit mehr geografischen Einzelheiten und vertieften historischen Erkenntnissen, um Menschen mit den Orten auf der Welt zu verbinden, an denen ihre Familiengeschichte ihren Anlauf genommen hat.

"Wir sind hocherfreut, AncestryDNA neuen Kunden auf fünf Kontinenten näherzubringen. Diese globale Ausdehnung von Ancestry beruht auf der Breite und Tiefe unseres marktführenden DNA-Produkts und unserer globalen Gemeinschaft", sagte Brian Donnelly, Senior Vice President und Geschäftsführer von AncestryDNA und Ancestry International. "Die Menschen in jedem dieser Märkte werden ab sofort Zugang zu sämtlichen Funktionen von AncestryDNA haben, einschließlich Ethnizitätsschätzungen und Familienforschung, DNA-Abgleiche, Zuordnungen zu Gemeinschaften sowie Berichte über genetisch beeinflusste Eigenschaften. Darüber hinaus haben diese Kunden Zugriff auf unsere wachsende Bibliothek mit genealogischen Unterlagen, die bereits über 30 Milliarden digitale Urkunden aus mehr als 80 Herkunftsländern enthält, wodurch sie ihre Bemühungen in der Ahnen- und Familienforschung unterstützen können."

Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der neuen Märkte, in denen AncestryDNA erworben werden kann:

Karibik: Amerikanische Jungferninseln, Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire, Britische Jungferninseln, Curaçao, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Kaimaninseln, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saba, Saint Lucia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln

Pazifikinseln: Amerikanisch-Samoa, Guam, Nördliche Marianen

Südamerika: Argentinien, Guyana

Europa: Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien

Asien: Japan, Philippinen, Singapur

Afrika: Südafrika

Ancestry geht davon aus, die Reichweite von AncestryDNA bis Ende 2023 auf 200 Märkte auszudehnen, womit praktisch jedes Land und Hoheitsgebiet in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und viele Länder in Asien abgedeckt sein werden.

AncestryDNA ist das weltweit größte DNA-Netzwerk mit mehr als 22 Millionen Kunden, deren Ahnen aus praktisch jedem Land der Welt kommen. Mit mehr als 1500 unterschiedlichen Regionen und einer Billion DNA-Abgleichen gibt es praktisch unendliche Möglichkeiten, Familienverbindungen zu entdecken und die verschiedenen Regionen besser kennenzulernen, die zur Einschätzung Ihrer Ethnizität beitragen.

Nur AncestryDNA verfügt über SideView, eine einzigartige wissenschaftliche Innovation mit Erkenntnissen dazu, von welchem Elternteil jemand etwas vererbt bekommen hat, ohne dass sich die Eltern selbst einem Test unterziehen müssen. AncestryDNA umfasst auch Traits, womit die Kunden über 35 ihrer interessantesten Eigenschaften entdecken und erforschen können, wie ihre Gene eine Reihe von Eigenschaften wie Aussehen, sensorische Besonderheiten, Fitness, Stoffwechsel und andere persönliche Merkmale beeinflussen könnten darunter etwa Ausdauer, Herzfrequenzabnahme nach Belastung usw.

AncestryDNA ist ab sofort in jedem der oben erwähnten Märkte verfügbar und kann hier erworben werden: https://www.ancestry.com/dna.

Über Ancestry

Ancestry, der Marktführer für Ahnenforschung und private Genanalysen, ermöglicht die Entdeckung der eigenen Herkunft und bereichert damit das Leben der Kunden. Mit unserer beispiellosen Sammlung an mehr als 30 Milliarden Urkunden, über 3 Millionen Abonnenten und über 22 Millionen Menschen in unserem wachsenden DNA-Netzwerk können die Kunden ihre Familiengeschichte entdecken und Wesentliches über ihr Leben in Erfahrung bringen. Seit über 30 Jahren bauen wir auf Vertrauen beruhende Beziehungen zu Millionen von Menschen auf, die uns als Plattform gewählt haben, um die wichtigsten Informationen über sich selbst und ihre Angehörige zu entdecken, zu bewahren und zu teilen.

