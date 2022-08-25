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RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
25.08.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 19

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.150000 USD IE00BJXRZJ4024 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.482100 USD IE00BJXRZ273
24 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.514400 USD IE00BLRPQH31
24 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.859700 USD IE00BLRPQJ54

24 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.328400 USD		 IE00BLRPRR04

24 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.377800 USD IE00BLRPRQ96

24 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
4.380700 USD		 IE000HJV1VH3

24 August 2022
FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
4.032300 USD		 IE000QRNAC66

24 August 2022
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.