ZÜRICH, Schweiz, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Blockchain Association for Finance (BAF) gibt die Wahl von drei neuen Mitgliedern in ihren Vorstand bekannt. Bei den neu gewählten Direktoren handelt es sich um Michael Chaille, Sébastien Capt und Pascal Schmohl. Derzeit setzt sich der Vorstand des Verbands aus Michael Chaille, Vorsitzender (Alpha FMC), Cédric Haenni, Schatzmeister (Pictet), Benoit Barbereau (Edmond de Rothschild), Sébastien Capt (Prime Partners), Laurent Pellet (Lombard Odier), Pascal Schmohl (swisspartners) und Michel Yigit (Julius Bär) zusammen.



Benoit Barbereau, Mitglied des Gründungsvorstands, erklärte: "Ich freue mich sehr, diese drei hochqualifizierten Fachkräfte willkommen zu heißen. Ihr einzigartiger Werdegang und ihre vielfältigen Erfahrungen werden für den Verband und seine Mitglieder in dieser Expansionsphase von großem Nutzen sein."

In nur einem Jahr hat der Verband 13 Privatbanken und 80 branchenführende externe Vermögensverwalter (EVV) zusammengeführt, die weltweit ein Vermögen von über 1.800 Milliarden US-Dollar verwalten.

"In unserer derzeitigen Wachstumsphase ist eine Verwaltungsstruktur wichtig, welche die Interessen unserer Kunden vertritt - ganz gleich, ob es sich um EVV oder Banken in Genf, Zürich oder im Tessin handelt. Mit diesem Vorstand und dem Eintritt von Alpha FMC wollen wir die Akzeptanz beschleunigen und neue Anwendungsbereiche in der Schweiz, aber auch international entwickeln. Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung", so Vincent Pignon, CEO der Wecan Group, welche die von den BAF-Teilnehmern verwendete Plattform bereitstellt.

"Es ist mir eine Ehre, zum BAF-Direktor ernannt worden zu sein. Ich freue mich, dem Verband sowohl meine persönliche Erfahrung als auch die globalen Kompetenzen von Alpha zur Verfügung zu stellen, um seine Entwicklung weiter zu unterstützen", so Michael Chaille, Global Head of Wealth Management bei Alpha FMC. Chaille, der bereits mit mehr als 50 verschiedenen Finanzinstituten zusammengearbeitet hat, möchte den Verband darin unterstützen, Markttrends zu analysieren, Best Practices zu ermitteln und mit der Erfahrung aus früheren Tätigkeiten Standards festzulegen, die den Branchenerwartungen entsprechen.

"Die Blockchain Association for Finance bietet EVV eine große Chance, sich im Bereich Digitalisierungsprozesse weiterzuentwickeln und in puncto Innovation auf dem Laufenden zu bleiben. Ein gemeinsamer Standard unter Depotbanken und EVV ist entscheidend, um in der komplexen Welt der Finanzen und Regulierungen taktieren zu können. Ich freue mich darauf, den Standpunkt von EVV zu diesem konstruktiven Thema zu vertreten", so Sébastien Capt, CEO von Prime Partners S.A., einer im Jahr 1998 gegründeten Vermögensverwaltung.

"Ich bin davon überzeugt, dass die Blockchain-Technologie das entscheidende Unterscheidungsmerkmal sein wird, wenn es darum geht, Compliance-Anforderungen effizient zu verwalten und Compliance-Standards in der Zukunft zu gewährleisten", erklärte Pascal Schmohl, Mitglied der Geschäftsleitung von swisspartners mit Verantwortung für Governance, Risikomanagement und Compliance. Als Direktor will Pascal Schmohl die BAF in rechtlichen und regulatorischen Fragen unterstützen und den Verband als wichtiges Branchengremium weiter etablieren.

Über die Blockchain Association for Finance

Die Blockchain Association for Finance fördert Gespräche zwischen wichtigen Akteuren, empfiehlt Standards rund um die Nutzung der Blockchain und trägt damit zur Entwicklung der Finanzindustrie bei. Konkret will sie Marktteilnehmer dabei unterstützen, Wege und Instrumente für einen sicheren und effizienten Informationsaustausch unter Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie zu bestimmen. In der Praxis legt sie auch allgemeine Governance- und Verwaltungsregeln für und zwischen den Nutzern der Plattform Wecan Comply fest, die den Informationsaustausch zwischen Depotbanken und externen Vermögensverwaltern ermöglicht.

