Kommen wir jetzt zum Marktgeschehen. Der deutsche Leitindex hat gestern die Verlustserie der Vortage gestoppt. Der DAX notierte zwar immer wieder im Minus. Am Ende ging er allerdings mit 13.320 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Plus von 0,2 Prozent. Marktidee: SAP Die Aktie von SAP befindet sich seit November 2021 in einem Abwärtstrend. Im Juli näherte sich das Papier einer ultralangfristigen Unterstützung an. Unmittelbar über diesem Tief setzte eine Erholungsrallye ein, die durch die jüngste Marktschwäche unterbrochen wurde. Aus technischer Sicht gibt es Hoffnung auf eine Stabilisierung. Im Fokus stehen mehrere Widerstände.