Der Dax wird am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Tag zuvor war der deutsche Leitindex nach einem unruhigen Handel 0,2 Prozent fester mit 13.220 Punkten aus dem Handel gegangen. Ein Cocktail aus Energiekrise, düsteren Wachstumsaussichten sowie Inflations- und Zinssorgen machte Börsianer zur Wochenmitte nervös. Auch an der Wall Street ging es leicht bergauf.

