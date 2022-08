Die GVB und ihre Tochtergesellschaft GVB Privatversicherungen haben im ersten Halbjahr 2022 die Kursrückgängen an den Finanzmärkten zu spüren bekommen.Bern - Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) und ihre Tochtergesellschaft GVB Privatversicherungen haben im ersten Halbjahr 2022 die Kursrückgängen an den Finanzmärkten zu spüren bekommen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Trotz weniger Schäden im Vergleich zur Vorjahresperiode resultierte ein negatives Ergebnis. Die GVB weist insgesamt eine Schadensumme von 38...

Den vollständigen Artikel lesen ...