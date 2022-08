DJ Deutsche Maastricht-Defizitquote sinkt im 1. Halbjahr deutlich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Haushaltsdefizit Deutschlands ist im ersten Halbjahr 2022 deutlich zurückgegangen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug es 13,0 (Vorjahr: 75,6) Milliarden Euro, was 0,7 (4,3) Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprach. Das Finanzierungsdefizit ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen von 879,4 Milliarden Euro und Ausgaben von 892,4 Milliarden Euro. Der Rückgang des Finanzierungsdefizits beruhte insbesondere auf einem Anstieg der Einnahmen um 7,9 Prozent bei einer Steigerung der Ausgaben um nur 0,2 Prozent.

Auf der Einnahmenseite waren die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr 11,6 Prozent höher und überstiegen damit deutlich das Niveau von vor der Corona-Krise. Einen großen Anteil daran hatten die Unternehmenssteuern. So verzeichneten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (plus 27,7 Prozent), der veranlagten Einkommenssteuer (plus 24,8 Prozent) und Körperschaftssteuer (plus 19,4 Prozent) starke Zuwächse.

Zudem stiegen auch unter dem Einfluss der Inflation die Einnahmen aus der Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer (plus 15,5 Prozent). Die generell positive Entwicklung am Arbeitsmarkt mit weniger Kurzarbeit und einer steigenden Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten schlug sich auch in gestiegenen Lohnsteuereinnahmen (plus 7,0 Prozent) nieder.

Die nur geringe Steigerung der Ausgaben lag auf der einen Seite am starken Rückgang der Subventionen. Diese sanken um 50,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Grund hierfür war insbesondere das Auslaufen verschiedener Corona-Maßnahmen. Auf der anderen Seite führte die Entwicklung am Arbeitsmarkt zu einem Rückgang der Ausgaben für monetäre Sozialleistungen (minus 3,0 Prozent), was vor allem an gesunkenen Ausgaben für Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld I und II lag.

August 25, 2022

