Am Deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Tag des Beginns des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole eine Stabilisierung ab. Schon am Vortag hatte der DAX +0,20% nach zwischenzeitlichen Verlusten ein moderates Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start am Donnerstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus ...

