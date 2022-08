Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/99: Rosinger wird was outen, ich überlege VLA 2001 und will Geschenke zum 20.000er Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/99 geht es u.a. darum, dass es nur noch 4 Monate bis Weihnachten sind und ich heuer exakt am 24.12.2022 dann 20.000 Tage jung bin. Bitte jetzt schon schöne Geschenke oder Awards für mich überlegen. Ein All-time-High gibt es im Rosgix von Gregor Rosinger, dies bei 3136,99 Punkten. Ob es auch heuer wieder ein Listing durch ihn gibt? "Es ist geplant, dass wir im ...

