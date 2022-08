(shareribs.com) Chicago 25.08.2022 - Die Trockenheit in vielen Regionen der nördlichen Hemisphäre treibt die Preise für Mais Weizen und Sojabohnen weiter an. In den USA wird deutlich, dass die Qualität der Ernte und die Erträge nicht den Erwartungen entsprechen. Mais und Sojabohnen klettern im elektronischen Handel am Chicago Board of Trade, getrieben von der anhaltenden Trockenheit in vielen wichtigen ...

