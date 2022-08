Vevey, Switzerland (ots/PRNewswire) -Im Rahmen seiner Globalen Jugendinitiative hat Nestlé heute die Nestlé Youth Entrepreneurship Platform (YEP) (https://nestleyouthentrepreneurship.com/) ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine neue digitale Plattform für junge Innovator:innen und Unternehmer:innen, die neue Kenntnisse und Fähigkeiten erlernen, eine Idee testen oder ihr Unternehmen ausbauen wollen - und das in den Bereichen wie Lebensmittelwissenschaft und -technologie bis hin zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, darunter auch regenerative Landwirtschaft und nachhaltige Verpackungen.YEP fasst alle bestehenden Innovationsinitiativen und -programme von Nestlé an einem Ort zusammen. Die Plattform bietet jungen Innovatorinnen und Innovatoren Zugang zur Nestlé Entrepreneurship Academy sowie zu speziellen Programmen, um sich weiterzuentwickeln sowie neue Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln. Sie bietet auch spezielle Informationen und Ressourcen aus bestimmten Regionen.Stefan Palzer, CTO von Nestlé, sagt dazu: "Bei Nestlé arbeiten wir mit Start-ups, Unternehmern, Innovatoren und Forschern zusammen, um Innovationen voranzutreiben, gute Ideen schnell auf den Markt zu bringen und ausgewogene, nachhaltige und erschwingliche Produkte für eine wachsende Weltbevölkerung anzubieten.""Unsere neue digitale Plattform unterstützt junge Menschen dabei, grossartige Ideen entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette zum Leben zu erwecken und die Zukunft der Ernährung mitzugestalten."Zu den wichtigsten Programmen, die auf der Nestlé- Youth Entrepreneurship Plattform zur Verfügung stehen, gehören:- Nestlé R+D Accelerator: (https://rdaccelerator.nestle.com/) Unternehmerinnen und Unternehmer können sich für die Teilnahme an einem der 12 weltweiten Nestlé-Accelerators bewerben. Diese konzentrieren sich auf die Entwicklung von bahnbrechenden Lebensmittel- und Getränkeinnovationen und deren Markteinführung innerhalb von sechs Monaten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit F&E-Experten von Nestlé aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, darunter Lebensmitteltechnologen, Ernährungswissenschaftlern, Zulassungsspezialisten und Experten für Lebensmittelsicherheit, Designer und Verpackungsexperten. Jedes Team erhält ausserdem praktische Unterstützung durch engagierte Innovations-Coaches und Mentoring durch das Senior Management von Nestlé.- Purina Unleashed (https://www.unleashedbypurina.com/): das erste und einzige Programm für Heimtierprodukte, das innovative Start-ups aufspürt und unterstützt, um das Leben von Haustieren und deren Besitzern durch Technologie zu verbessern.- Zahlreiche Marktinitiativen von Nestlé: Ignite Ideas (https://igniteideas.gr/en/) (Nestlé Hellas) beispielsweise unterstützt Start-ups und Einzelpersonen; Reto Culinario (https://www.nestleagustoconlavida.com/innovaton-reto-culinario) (El Salvador) ist ein Unternehmerwettbewerb und eine Fernsehshow, die kulinarische Innovationen von Jugendlichen präsentiert; CEO X Youth Connect (https://www.ceoyouthconnect.com/) (Ost- und Südafrika) ermöglicht es jungen Menschen, mit CEOs grosser Unternehmen in Kontakt zu treten, die an der Nestlé Alliance for YOUth beteiligt sind.Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind zwei von fünf jungen Menschen entweder arbeitslos oder haben einen Job, der sie in Armut hält. Aus diesem Grund hat Nestlé 2013 Nestlé Needs YOUth ins Leben gerufen. Die globale Jugendinitiative des Unternehmens hilft jungen Menschen dabei, die Fähigkeiten zu erwerben, die sie brauchen, um in der Arbeitswelt von morgen erfolgreich zu sein. Weltweit haben mehr als 4 Millionen junge Menschen von der Initiative profitiert, die sich auf drei Säulen stützt: Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, Agripreneurship und Entrepreneurship.Unternehmertum kann eine richtige Entscheidung sein, ein Weg zu Innovationen, Fähigkeiten und Tatkraft, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt voranzutreiben. Mit der neuen Plattform fördert Nestlé dies, investiert in Unternehmen in der Anfangsphase und hilft jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, ihre Ideen in die Tat umzusetzen."Junge Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen Anleitung, Unterstützung und vor allem Möglichkeiten und Plattformen, auf denen ihre Stimmen gehört und ihre Ideen verwirklicht werden können. Dazu gehört, dass sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ausbauen, ihre Ideen in realen Situationen testen, Feedback von ihrem Publikum erhalten und Unterstützung bekommen, um ihr Konzept auf die nächste Stufe zu heben", sagte Laurent Freixe, Nestlé-CEO für Lateinamerika und Gründer der Initiative Nestlé Needs YOUth."Die Nestlé Youth Entrepreneurship Plattform wird ihnen helfen, die Fähigkeiten, die Erfahrung und die Einstellung zu entwickeln, die sie brauchen, um ihre Idee und ihr Unternehmen auf den richtigen Weg zu bringen."Der Zugang zur Nestlé Youth Entrepreneurship Plattform ist kostenlos und stellt eine attraktive Möglichkeit für junge Innovatorinnen und Innovatoren dar, die Zukunft der Ernährung zu verändern und gemeinsam mit Nestlé ein regeneratives Lebensmittelsystem in grossem Massstab zu schaffen.Möchten Sie sich weiterentwickeln? Eine Idee ausbauen? Erfahrungen sammeln? Auf der Nestlé Youth Entrepreneurship Plattform (https://nestleyouthentrepreneurship.com/) können Sie die vielen Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, kennenlernen.