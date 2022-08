SFC Energy, ein vergleichbares Unternehmen im Bereich Wasserstoff, hat gestern ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt. Ein Umsatzwachstum von 43% in Q2 und ein Book-to-Bill von 1,71x (per 30. Juni) deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach emissionsarmen Energielösungen an Fahrt gewinnt. Für AlsterResearch sind diese Ergebnisse ein positiver Indikator dafür, was von Wolftank mit der Veröffentlichung der H1 22 Ergebnisse am 23. September zu erwarten ist. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 26,30, was ein Aufwärtspotenzial von fast 60% entspricht. Sowohl Wolftank als auch SFC Energy werden auf der "Renewable Energy Conference" von AlsterResearch am 13. September präsentieren. Interessierte Investoren können sich unter folgendem Link anmelden https://bit.ly/3QPAsUB. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





SFC ENERGY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de