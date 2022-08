Unterföhring (ots) -Sehr gut. Prüfung erfolgreich bestanden. Die neue SAT.1-Show "Zurück in die Schule" mit Jörg Pilawa startet am Mittwochabend mit einem erfolgreichen Marktanteil von 9,6 Prozent (14-49 J.) Insgesamt verfolgten 5,08 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.), wie Gülcan Kamps, Joey Heindle, Patrick Lindner und Marcel Reif erfolgreich von den Grundschüler:innen für die Prüfung vorbereitet wurden und vor dem strengen Lehrer-Gremium bestanden. "Zurück in die Schule" ist die erste Produktion der Seven.One Entertainment Group-Produktionsfirma Cheerio Entertainment.In der zweiten Folge von "Zurück in die Schule" am Mittwoch, 31. August 2022, um 20:15 Uhr, drücken Meltem Kaptan, Claudia Effenberg, Britt Hagedorn und Matze Knop die Schulbank."Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment und läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur neuen SAT.1-Show: ZurückindieSchuleSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5304963