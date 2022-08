Bildlich gesprochen plant die Bundesregierung beim Corona-Management angesichts der näher rückenden Herbst- und Wintermonate dem Land die Winterreifen aufzuziehen. Von "O" bis "O" - also von Oktober an bis Ostern, was im nächsten Jahr auf den 09.04.2023 fällt - sollen daher laut eines Regierungsentwurfs wieder verschärfte Regeln zur Eindämmung des Infektionsgeschehens gelten. "Das Gesetz hat eigentlich eine ganz simple Aufgabe: Wir wollen im jetzt kommenden Herbst deutlich besser für die Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...