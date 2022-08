Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) bestätigte am Donnerstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen sein Dividendenziel, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in der Spanne von 0,23 bis 0,25 Euro auszuschütten. In diesem Jahr wurde für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 3,104 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in ...

