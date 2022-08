London (ots/PRNewswire) -Flyway (https://flyway.app/), ein PropTech-Unternehmen, das vollständig verwaltetes Miteigentum an Zweitwohnungen anbietet, hat 10 Millionen Dollar an Start- und Fremdkapital von einer Reihe von institutionellen und Angel-Investoren erhalten. Die Mittel aus der Finanzierungsrunde werden für den Erwerb und Verkauf der ersten Londoner Immobilien von Flyway (https://flyway.app/homes) verwendet. Flyway wird von den Seriengründern Nikos Drandakis (https://www.linkedin.com/in/drandakis/) und Sanja Ilic (https://www.linkedin.com/in/silic/) geleitet, die schon einmal einen Exit geschafft haben und zuvor CEO/Gründer bzw. COO von Beat waren, einer Fahrdienst-App, die von Daimler übernommen wurde und einen Jahresumsatz von 700 Millionen Dollar erzielte.Mit Sitz in London und Athen zielt Flyway auf den internationalen Zweitwohnungsmarkt in Städten ab, der als Pied-à-Terre bekannt ist. Das Unternehmen modernisiert das Miteigentum dank seiner proprietären Planungstechnologie und der professionellen Verwaltung der Immobilie (Reinigung, Reparaturen, Wartung). Gleichzeitig schafft es einen reibungslosen Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Anteilen an städtischen Zweitwohnungen.Die Investition in ein (oder mehrere) Flyway Homes (https://flyway.app/homes) bietet eine Alternative zu Hotels, Miete und teuren Eigenheimen. Regelmäßige Städtereisende wählen die Eigentumsstufe, die ihrem Budget, ihren Aufenthaltsbedürfnissen, ihrer Lage und ihren Vorlieben für die Wohnung entspricht. Jedes Haus wird in eine immobilienspezifische LTD (Limited Company) mit 12 Anteilen umgewandelt. Käufer wählen ihren gewünschten Anteil - zum Beispiel garantiert ein Viertel des Hauses ihnen einen Aufenthalt für ein Viertel des Jahres - und Flyway verkauft die verbleibenden Anteile weiterhin an geprüfte Käufer.Eigentümer haben über die Flyway App Zugriff auf alles, was mit ihrer Zweitwohnung zu tun hat, einschließlich der nahtlosen Buchung von Aufenthalten, der Überwachung von Ausgaben, die mit anderen Miteigentümern geteilt werden, des Chats mit ihrem Home Manager und sogar der Möglichkeit, ihre Wohnung von ihrem Telefon aus aufzuschließen.Namhafte Investoren und Kreditgeber, die an der Runde teilnehmen, sind Signal Ventures, Monday Capital, GroupRMC sowie PropTech Angel Investors Florian Hagenbuch und Alex Chatzieleftheriou."Dies ist der Moment, in dem das DIY-Zweitwohnungs-Miteigentumsmodell 'Airbnb-fiziert' wird und dieses Immobiliensegment erheblich expandieren kann", kommenterte Nikos Drandakis, CEO von Flyway. "Flyway beseitigt alle Hindernisse, die das Miteigentum an Zweitwohnungen umständlich gemacht haben, wie Nachfrageaggregation, Immobilienverwaltung und Terminplanung. Wir bringen die Eigentümergruppe zusammen und organisieren sie, verwalten den rechtlichen Prozess und stellen die technischen Tools zur Verfügung, damit die Eigentümer die Zeit einfach und gerecht planen können. Außerdem verwalten wir das Haus selbst.""Das Eigentum an einem Pied-à-Terre ist jetzt viel leichter zugänglich, da Käufer zwischen einem Zwölftel und der Hälfte des Hauses erwerben können, je nach ihren Nutzungsbedürfnissen." Drandakis fuhr fort: "Es reduziert den Aufwand, eine Immobilie abseits Ihres Hauptwohnsitzes zu besitzen, drastisch. Und nicht irgendeine Immobilie, sondern erstklassige Immobilien. Immer noch in Ihrem Budget. Beachten Sie, dass Sie Ihre Anteile jederzeit über den Flyway-Marktplatz oder auf dem offenen Markt weiterverkaufen können, ohne dass ein Konsens zwischen den Eigentümern erforderlich ist."Neben Drandakis und Ilic gehören zum Team von Flyway Leonidas Dakopoulos (https://www.linkedin.com/in/leonidas-dakopoulos-186797223/) mit Erfahrung im Finanzwesen der Schifffahrtsbranche, Emma Gavala (https://www.linkedin.com/in/emmagavala/) mit einer erfolgreichen Karriere im Produktmarketing und Anton Remnev (https://www.linkedin.com/in/aremnyov/) mit Erfahrung als Direktor für Produkte und digitale Transformation im Bankwesen."Flyway ist hier, um den Besitz von Zweitwohnungen zu demokratisieren, ein Luxus, der jetzt für immer mehr mobile Bürger erreichbar ist, die in den größten Metropolen der Welt 'arbeiten und spielen'. In Verbindung mit drängenden gesellschaftlichen Fragen, wie der Erschwinglichkeit von Wohnungen und leeren Zweitwohnungen, ist es zeitgemäßer denn je, diese erstklassigen Immobilienwerte vollständig zu nutzen."Informationen zu FlywayIhr Zweitwohnsitz in der Stadt, der zu Ihrem Budget passt. Investieren und leben Sie in einem ikonischen Pied-à-Terre, zu einem Bruchteil der Kosten mit Miteigentum. Es gehört Ihnen! Und wird vollständig von Flyway verwaltet! Erfahren Sie mehr auf der Flyway-Website (https://flyway.app/), sehen Sie unsere Geschichte auf Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQAL161nzAP47jRy_Yo3uaQ) und follgen Sie Flyway auf Linkedin (https://www.linkedin.com/company/flyway-homes), Twitter (https://twitter.com/FlywayHomes), Instagram (https://www.instagram.com/flyway_homes/), Facebook (https://www.facebook.com/flywayapp).Kontakt: +44 7360 542411, contact@flyway.appPressekontakt:Emma Gavala,+ 44(0)7742172800,emma@flyway.appOriginal-Content von: Flyway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164889/5304988