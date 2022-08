Evotec SE hat seine klinische und kommerzielle Produktionsplattform für niedermolekulare Wirkstoffe durch die Akquisition von Central Glass Germany GmbH vom japanischen Chemieunternehmen Central Glass Co erweitert.Die Akquisition des Central Glass-Standorts in Deutschland erweitert und beschleunigt Evotecs Strategie zur integrierten Erforschung und Entwicklung von "medicines that matter", heißt es. Central Glass Germany GmbH wird als Evotec Drug Substance (Germany) GmbH ("Evotec DS") firmieren. Das Unternehmen hat seinen Sitz auf einem Campus für Pharmazeutika-Herstellung in Halle/Westfalen und verfügt über ein Team von etwa 60 Expert:innen in der chemischen Herstellung. Die Anlage ist EU-cGMP-zertifiziert und bietet hochflexible ...

