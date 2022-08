Unterföhring (ots) -- Ab 6. Oktober bei Sky und WOW- Politserie über die Anfangszeit des britischen Premierministers Boris Johnson- Von Michael Winterbottom ("Ein mutiger Weg")- In der Hauptrolle: Oscar-Preisträger Kenneth BranaghDas Sky Original "This England" über die Anfangszeit des britischen Premierministers Boris Johnson ist ab 6. Oktober bei Sky zu sehen. Die sechsteilige Miniserie ist als komplette Staffel über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW abrufbar. Die Ausstrahlung auf Sky Atlantic erfolgt ebenfalls ab 6. Oktober immer donnerstags ab ca. 22.00 Uhr in Doppelfolgen. "This England" wird in der englischen Originalfassung, wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln angeboten.Über "This England":London, Ende Juli 2019: Inmitten der Brexit-Verhandlungen tritt Boris Johnson die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May in der Downing Street Number 10 an. Mit gewohnt zerzausten Haaren tritt Premierminister Boris Johnson (Kenneth Branagh) vor die Kameras und verspricht angesichts des bevorstehenden EU-Austritts seines Landes Wohlstand und Chancen. Nur wenige Monate später scheinen die Beteuerungen des umstrittenen Politikers hinfällig, denn die nächste Krise steht ins Haus. Die erste Welle des Coronavirus überrollt das Land und Johnsons Fähigkeiten als Krisenmanager sind gefragt.Die Sky Original Polit-Dramaserie zeichnet anhand der turbulenten Amtszeit von Premierminister Boris Johnson, verkörpert von Oscar-Preisträger Kenneth Branagh, die Folgen der Corona-Pandemie für das Vereinigte Königreich nach. Geschickt verwebt Regisseur und Head-Autor Michael Winterbottom ("The Road to Guantanamo") dabei die Ereignisse in Downing Street Number 10 mit Geschichten aus ganz Großbritannien: Britische Experten und Wissenschaftler, die im Wettlauf gegen die Zeit versuchen, das Virus zu entschlüsseln. Ärzte und Krankenschwestern, die an vorderster Front unermüdlich daran arbeiten, COVID-19-Patienten zu helfen und Menschen, deren ganzes Leben urplötzlich auf den Kopf gestellt wird.Entwickelt wurden die Drehbücher von Michael Winterbottom und Kieron Quirke. Winterbottom hat auch bei sämtlichen Episoden Regie geführt und fungiert gemeinsam mit Richard Brown und Melissa Parmenter von Revolution Films als Executive Producer.Facts:Originaltitel: "This England", Polit-Drama-Serie, 6 Episoden, die Auftaktepisode mit 70 Minuten, Folgen 2-5 je ca. 55 Minuten, GB 2022. Drehbuch:Michael Winterbottom, Kieron Quirke. Regie: Michael Winterbottom. Darsteller: Kenneth Branagh, Simon Kunz, Rachel Sophia-Anthony, Alec Nicholls, Adam Oakley, James Corrigan.Ausstrahlungstermine:Ab 6. Oktober 2022 alle sechs Episoden über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Auf Sky Atlantic immer sonntags ab ca. 22.00 Uhr in Doppelfolgen.In der Originalfassung mit wahlweise deutschen oder englischen Untertiteln.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. 