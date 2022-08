In der Pilbara-Region in Western Australia erweitert Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) sein Lithium-Portfolio um das Myrnas-Hill-Projekt. Es liegt ausschließlich in der LCT-Pegmatit "Goldilocks Zone" der Region und gilt deshalb als aussichtsreich für Lithium-, Zinn- und Tantalmineralisierungen.Wie schon beim nicht allzu weit entfernten Yarrie-Lithiumprojekt ist auch beim Myrnas-Hill-Projekt Kalamazoo Ressources einer der unmittelbaren Nachbarn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...