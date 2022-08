Ende 2021 haben 8'738'800 Menschen ständig in der Schweiz gewohnt. Jede fünfte Frau und jeder sechste Mann im Land waren über 64 Jahre alt.Neuenburg - Ende 2021 haben 8'738'800 Menschen ständig in der Schweiz gewohnt. Damit ist die Wohnbevölkerung innert Jahresfrist um 0,8 Prozent gewachsen. Jede fünfte Frau und jeder sechste Mann im Land waren über 64 Jahre alt. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Bevölkerungsstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor. Die 0,8 Prozent Bevölkerungswachstum entsprechen 68'500...

