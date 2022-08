Das Unternehmen mit Sitz in Warschau verfügt laut RWE über eine Projektpipeline von drei Gigawatt Photovoltaik. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.RWE baut sein Geschäft mit erneuerbaren Energien weiter aus und hat dafür jetzt den polnischen Photovoltaik-Entwickler Alpha Solar übernommen. Wie der Energiekonzern am Donnerstag mitteilte, ist Teil der Übernahme eine Entwicklungspipeline für Solarprojekte in Polen mit einer Gesamtkapazität von rund drei Gigawatt. Die Projekte sind demnach überwiegend Großprojekte in verschiedenen Entwicklungsstadien und über ganz Polen verteilt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...