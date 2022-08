"Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht", kommentiert Ifo-Präsident Clemens Fuest die Daten. Er spricht von einer hohen Unsicherheit unter den Unternehmen.München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August den dritten Monat in Folge eingetrübt. Sie ist so schlecht wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 88,5 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2020. Analysten hatten allerdings mit einer deutlich...

