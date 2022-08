Linz (www.anleihencheck.de) - Mit 1. Juli begann die Amtszeit von Ales Michl als Gouverneur der tschechischen Nationalbank (CNB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei seiner 1. CNB-Zinssitzung am 4. August sei der Leitzinssatz zum ersten Mal seit einem Jahr bei 7,0% unverändert gelassen worden. Seiner Ansicht nach sei das Zinsniveau hoch genug, um die Inflation zu dämpfen (Juli + 17,5%). Gleichzeitig halte er daran fest, den EUR/CZK (Tschechische Krone)-Kurs mit Deviseninterventionen stabil zu halten. Das erfordere immer wieder Inventionen, um den Kurs nicht über den Bereich 24,75 hinaus ansteigen zu lassen. Die CNB hoffe, dass bis zur nächsten Sitzung am 29. September das Preisniveau etwas zurückgehe. EUR/CZK werde zwischen 24,57 und 24,75 erwartet. (25.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...