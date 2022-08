Die Märkte warten gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am morgigen Freitag in Jackson Hole. Werden die Zinsen im September um weitere 75 Basispunkte steigen oder werden es "nur" 50 Basispunkte sein? Das ist eine der entscheidenden Fragen. Der Goldpreis arbeitet sich derweil wieder nach oben. "Der Montag schien nur eine Bärenfalle gewesen zu sein", sagt Markus Bußler.Allerdings sei der Goldpreis noch keinesfalls in einem neuen Aufwärtstrend. "Man sollte Bewegungen von drei Tagen nicht ...

